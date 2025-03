Zendesk Relate 2025: Jo Malone CBE fala sobre instinto nos negócios e relembra tratamento de saúde

A- A+

Las Vegas (EUA) - Perfumista e empresária, Jo Malone CBE (Commander of the Order of the British Empire) foi convidada para falar no Zendesk Relate 2025, evento que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos, com foco no uso de inteligência artificial em atendimento ao cliente.

A britânica levou ao principal palco do evento, nessa quarta-feira (26), uma visão inquieta e otimista sobre novos negócios a partir da sua experiência com a marca que leva seu nome, embora não seja mais sua desde 2006, e a sua mais recente aposta, a Jo Loves, criada em 2011.

Ainda entrou na pauta do encontro, conduzido pela Chief Financial Officer (CFO) da Zendesk, Julie Swinney, o difícil tratamento contra um câncer de mama pelo qual Malone precisou passar.

Conversa foi conduzida pela CFO da Zendesk, Julie Swinney | Foto: Zendesk/Divulgação

Realizações

“Siga seus instintos. Às vezes, você vai ser a única pessoa a acreditar”, pontuou a empresária, como um alerta para quem está começando ou mesmo pensa em iniciar um negócio.

A frase foi dita ao lembrar que, há mais ou menos sete anos, ela teve a ideia de criar o primeiro perfume com passador em pincel, a Fragrance Paintbrush. A ideia foi desacreditada pelo time de marketing e por outros setores da empresa, mas ela contou ter insistido na novidade, o que garantiu à marca lucros e exportações muito maiores.

Fragrância em pincel da Jo Loves | Foto: Zendesk/Divulgação

Jo falou sobre como é ser disruptiva na sua área, testando possibilidades que nenhuma outra pessoa já havia pensado na perfumaria, tendo construído um império no setor.

Em 1990, ela criou a sua marca homônima, tendo vendido em 1999 para a companhia Estée Lauder. Anos depois, em 2011, ela fundou a Jo Loves, outro sucesso quando se fala em fragrâncias. Jo ainda revelou que trabalha em novo projeto, sem adiantar muitos detalhes.

Outra dica que a empresária deu no Zendesk Relate foi que os empreendedores tenham calma e que não esperem lucrar com a marca logo no início.

E, como quem lembra da própria história, alertou para que não se sintam tentados a vender a marca por grandes promessas.

Aos 61 anos, ela se disse ainda inquieta e com a constante sensação de que precisa deixar algo grande no mundo.

Jo Malone CBE falou que segue perseguindo o ideal de deixar grandes feitos | Foto: Zendesk/Divulgação

Empreender na era digital

Jo se vê como uma storyteller, uma pessoa que conta boas histórias, e pontuou que isso é decisivo nos negócios e na vida. “Todo mundo tem uma história, e pode ter alguém interessado em saber a sua”, destacou.

Também se mostrou otimista sobre empreender com tantos recursos digitais à disposição:

“Eu acho que este é o melhor momento para construir um negócio. Nós somos um geração privilegiada. Quando eu comecei, há 40 anos, não existia nada disso, e agora você pode ter um negócio de duas pessoas sendo ajudado por inteligência artificial e coisas como essa”.

Superação

Na conversa, Julie Swinney pediu licença para entrar em assunto delicado na vida de Jo, quando ela descobriu um câncer de mama. Não poucas vezes a empresária se emocionou ao lembrar do diagnóstico, que veio aos seus 37 anos, cinco anos depois de ela ter vendido a sua marca. Àquela altura, ela já era multimilionária e tinha acabado de ter o primeiro filho.

“Eu estava fazendo uma campanha em Nova Iorque e me sentindo muito cansada, letárgica […] Eu estava no banho e senti um nódulo no meio do meu peito”, lembrou.

Dois dias depois, ela voltou para Londres, onde procurou um hospital. Lá, teve o diagnóstico de um tumor extremamente agressivo na mama.

Nove meses de vida. Foi o tempo que foi lhe dado como estimativa. Jo lembra que disse para si mesma:

“Você nunca ouviu ninguém na sua vida. Quando diziam que você era burra e preguiçosa na escola, você não se importou; quando lhe disseram, no seu primeiro emprego, que você não servia para trabalhar em shopping, você não ligou; então por que você está ligando para este médico que disse que você tem nove meses vida? Vá lutar, como você fez com seus negócios”.

Ela foi para Nova Iorque, onde achou o médico que conduziria o seu tratamento de quimioterapia, com um protocolo com o qual estavam sendo tratadas outras 30 mulheres, até a cura da doença.

Experiência no palco

Jo finalizou o painel com uma experiência imersiva proporcionada à CFO da Zendesk. Julie Swinney foi convidada a contar um momento desafiador da sua vida e ela relembrou quando foi convidada para um emprego em Hong Kong.

Jo promoveu experiência olfativa no palco | Foto: Zendesk/Divulgação

A perfumista criou novo cheiro a partir de suas fragrâncias | Foto: Zendesk/Divulgação

A partir da experiência vivida pela gestora, a perfumista criou, com borrifadas de várias das suas fragrâncias, uma atmosfera olfativa única que se relacionasse de alguma forma ao que Julie descreveu.

"Vocês não têm ideia do cheiro que está aqui", descreveu a CFO para a plateia.

Sobre a Zendesk

Sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, a Zendesk existe desde 2007 e tem 17 escritórios espalhados pelo mundo, incluindo no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. Ainda há bases da empresa, além de na América do Norte, na Europa, Ásia e no Pacífico.

A meta da Zendesk é, até 2027, alcançar US$ 3 bilhões em receita. Para conseguir o objetivo, segundo a própria empresa, tem acelerado seus investimentos em inovação orgânica e inorgânica para construir a plataforma de CX mais completa e impulsionada por IA do mercado.

De 2023 até 2025, a Zendesk não só lançou produtos importantes para o mercado, mas também adquiriu plataformas para somar ao trabalho já realizado. De lá para cá, foi lançada a Zendesk AI e foram adquiridas Tymeshift, Klaus, Ultimate e, mais recentemente, a Local Measure.

Zendesk Relate 2025

A empresa apresenta as principais tendências quando se fala em experiência do cliente.

Líderes da Zendesk e especialistas explicam, em painéis durante todos os dias, novidades do setor, bem como discutem o futuro do atendimento ao cliente.

*A jornalista viajou a convite da Zendesk

