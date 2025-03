A- A+

experiência do cliente Zendesk Relate 2025: líderes apresentam nova plataforma e falam sobre os rumos da IA em CX CEO da empresa e outras lideranças falaram sobre a Zendesk Resolution Platform com IA

Las Vegas (EUA) - Evento anual da Zendesk, o Relate 2025 acontece no Aria Resort & Casino, em Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos.

Dessa terça-feira (25) até a quinta (27), líderes da empresa, que oferece serviço impulsionado por inteligência artificial (IA), (em inglês, Agentic AI-powered), e especialistas do setor discutem o futuro da experiência do cliente (do inglês, "consumer experience", CX).

Em sessão apenas para jornalistas e especialistas na manhã da terça (25), a empresa anunciou o lançamento da Zendesk Resolution Platform com IA, que possibilitará aos clientes um controle maior das operações.

A Zendesk atua no segmento business-to-business, ou B2B, ou seja, é uma empresa que presta serviço para outras empresas. No Brasil, entre seus clientes, estão nomes como Tramontina e MadeiraMadeira.

O CEO da companhia, Tom Eggemeier, fez uma introdução no evento e pontuou que esta edição do Relate marca o reposicionamento da Zendesk.

Nos últimos dois anos, a empresa fez um movimento de expansão baseado em lançamentos de produtos importantes para o mercado, mas também na aquisição de plataformas, como Tymeshift, Klaus, Ultimate e, mais recentemente, a Local Measure.

“Nossa rede de agentes de IA, criada com foco no atendimento, funciona como uma equipe de busca e resgate altamente treinada, garantindo que toda interação leve a uma resolução”, pontuou Eggemeier.

Ainda segundo ele, a empresa persegue constantemente a meta de “humanos e inteligência artificial completamente integrados”, a fim de melhorar o atendimento ao consumidor final.

CEO da Zendesk, Tom Eggemeier, falou sobre lançamentos e IA | Foto: Gabriella Autran/Folha de Pernambuco

O CEO ainda destacou que a Zendesk é o “único grande fornecedor de software de atendimento com preços baseados em resultados”. O cliente, portanto, paga somente pelos problemas resolvidos e não pelas tentativas frustradas.

“O único indicador que realmente importa no atendimento ao cliente é a resolução. A Zendesk Resolution Platform não está apenas tornando o atendimento mais rápido – ela está fazendo com que o Agentic AI funcione de verdade, resolvendo cada problema com menos esforço e melhores resultados”, disse Eggemeier.

Ainda falaram no evento o vice-presidente sênior de Produto e CRM Applications da empresa, Jon Ariano, e o vice-presidente de Gestão de Produto, Reetu Kainulainen.

“Nossa solução sempre será fácil de usar, fácil de implementar”, destacou Ariano, referindo-se às ferramentas disponíveis para os clientes dentro da Zendesk Resolution Platform com IA.

Já Kainulainen falou sobre as novas possibilidades envolvendo inteligência artificial e disse que, cada vez mais, é possível criar conversas complexas usando IA. Mas não colocou essa alternativa como única via: “A gente não esquece do ser humano, a gente dá um super poder ao ser humano”.

O vice-presidente sênior de Produto e CRM Applications da empresa, Jon Ariano, e o vice-presidente de Gestão de Produto, Reetu Kainulainen | Foto: Gabriella Autran/Folha de Pernambuco

Zendesk Resolution Platform com IA

A Resolution Platform é um conjunto de ferramentas avançadas que permite às empresas clientes da Zendesk terem acesso integrado a gráficos e painéis de conhecimento abrangente, ações e integrações, governança e controle, além de mensuração e insights.

Sobre a Zendesk

Sediada em São Francisco, nos Estados Unidos, a Zendesk existe desde 2007 e tem 17 escritórios espalhados pelo mundo, incluindo no Brasil, mais precisamente na cidade de São Paulo. Ainda há bases da empresa, além de na América do Norte, na Europa, Ásia e Pacífico.

A meta da Zendesk é, até 2027, alcançar US$ 3 bilhões em receita. Para conseguir o objetivo, segundo a própria empresa, tem acelerado seus investimentos em inovação orgânica e inorgânica para construir a plataforma de CX mais completa e impulsionada por IA do mercado.

De 2023 até 2025, a Zendesk não só lançou produtos importantes para o mercado, mas também adquiriu plataformas para somar ao trabalho já realizado. De lá para cá, foi lançada a Zendesk AI e foram adquiridas Tymeshift, Klaus, Ultimate e, mais recentemente, a Local Measure.

Zendesk Relate 2025

A empresa apresenta as principais tendências quando se fala em experiência do cliente.

Líderes da Zendesk e especialistas explicam, em painéis durante todos os dias, novidades do setor, bem como discutem o futuro do atendimento ao cliente.

A programação do evento ainda traz outras lideranças mundiais, a exemplo da ex-primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern, do comediante sul-africano Trevor Noah, da atriz Tracee Ellis Ross e da perfumista Jo Malone.

Confira a programação completa do evento clicando aqui.

*A jornalista viajou a convite da Zendesk

