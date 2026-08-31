Zona da Mata recebe Dia de Campo com demonstração de colhedora de cana-de-açúcar
Encontro será realizado no Engenho Cocula, em Ribeirão, e reunirá produtores e diversos profissionais do setor sucroenergético
A F C Trading realiza nesta quinta-feira, 3 de setembro, às 9h30, um Dia de Campo no Engenho Cocula, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.
O encontro será voltado a produtores, usinas e profissionais do setor sucroenergético e terá como principal atração a demonstração da colhedora de cana-de-açúcar FM WORLD G4GD-1, modelo 2026/27, trabalhando no canavial.
Durante a apresentação, os participantes poderão acompanhar o funcionamento da máquina em condições reais de colheita e conhecer suas características e desempenho operacional.
Um dos diferenciais do equipamento é a possibilidade de operação em terrenos com declividade de até 25°, ponto importante para a mecanização da colheita na Zona da Mata, onde boa parte das áreas produtoras apresenta relevo mais acidentado.
O Dia de Campo também será uma oportunidade para reunir produtores, representantes de usinas e profissionais do setor para conhecer novas alternativas de mecanização da atividade canavieira.
Serviço:
Dia: 3 de setembro, quinta-feira
Hora: 9h30
Onde: Engenho Cocula – Ribeirão/PE
O quê: Colhedora FM WORLD G4GD-1 – modelo 2026/27
Realização: F C Trading