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Agronegócio Zona da Mata recebe Dia de Campo com demonstração de colhedora de cana-de-açúcar Encontro será realizado no Engenho Cocula, em Ribeirão, e reunirá produtores e diversos profissionais do setor sucroenergético

A F C Trading realiza nesta quinta-feira, 3 de setembro, às 9h30, um Dia de Campo no Engenho Cocula, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco.

O encontro será voltado a produtores, usinas e profissionais do setor sucroenergético e terá como principal atração a demonstração da colhedora de cana-de-açúcar FM WORLD G4GD-1, modelo 2026/27, trabalhando no canavial.

Durante a apresentação, os participantes poderão acompanhar o funcionamento da máquina em condições reais de colheita e conhecer suas características e desempenho operacional.

Um dos diferenciais do equipamento é a possibilidade de operação em terrenos com declividade de até 25°, ponto importante para a mecanização da colheita na Zona da Mata, onde boa parte das áreas produtoras apresenta relevo mais acidentado.

O Dia de Campo também será uma oportunidade para reunir produtores, representantes de usinas e profissionais do setor para conhecer novas alternativas de mecanização da atividade canavieira.

Serviço:

Dia: 3 de setembro, quinta-feira

Hora: 9h30

Onde: Engenho Cocula – Ribeirão/PE

O quê: Colhedora FM WORLD G4GD-1 – modelo 2026/27

Realização: F C Trading



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