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Economia Zona do euro: CPI anual acelera a 1,9% em fevereiro, confirma revisão Resultado confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 1,9% em fevereiro, ante 1,7% em janeiro, segundo levantamento final divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta quarta-feira, 18. O resultado confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.

Apesar da alta, o CPI anual do bloco permanece abaixo da meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

Em relação ao mês anterior, o CPI subiu 0,6% em fevereiro.

O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 2,4% em fevereiro, também confirmando o resultado preliminar e maior do que a alta de 2,2% de janeiro.

A metodologia de medição do CPI na zona do euro foi alterada recentemente.

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