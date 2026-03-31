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Inflação ao consumidor Zona do euro: CPI anual acelera a 2,5% em março, mas fica abaixo do esperado Resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,7% neste mês

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou fortemente em março, para 2,5%, ante 1,9% em fevereiro, segundo levantamento preliminar divulgado nesta terça-feira, 31, pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 2,7% neste mês, mas superou a meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

O núcleo do CPI - que desconsidera os preços de energia e de alimentos - teve acréscimo anual de 2,3% em março, menor do que a alta de 2,4% de fevereiro e em linha com o consenso da FactSet

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