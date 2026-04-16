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Inflação ao consumidor Zona do euro: CPI anual acelera a 2,6% em março, após revisão para cima Resultado ficou acima da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 2,5%

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro acelerou para 2,6% em março, ante 1,9% em fevereiro, segundo levantamento final divulgado pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat, nesta quinta-feira, 16.

O resultado ficou acima da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 2,5%, e supera a meta oficial de inflação do Banco Central Europeu (BCE), de 2%.

Na comparação mensal, o CPI subiu 1,3% em março.

O núcleo do CPI - que desconsidera os preços de energia e alimentos - teve alta anual de 2,3% em março, confirmando o resultado preliminar e abaixo do avanço de 2,4% em fevereiro.



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