Euro Zona do euro está perto de vencer a batalha contra a inflação, diz dirigente do BCE A fala acontece após o BC europeu cortar as principais taxas de juros em 25 pontos-base

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau, disse que a zona do euro está perto de vencer a batalha contra a inflação, em entrevista para a Radio Classique, nesta sexta-feira (7).

A fala acontece após o BC europeu cortar as principais taxas de juros em 25 pontos-base, ao nível que ele classificou como "muito abaixo" do que as taxas dos Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), nos Estados Unidos, e do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), no Reino Unido.

"Notamos que há muita incerteza no ambiente", mencionou o dirigente, ao reforçar que a meta do BCE é de inflação a 2% para impulsionar crescimento da economia da zona do euro e que não é hora de colocar as decisões monetárias em "piloto automático".

"Para o futuro, mantemos nossas opções em aberto. Precisamos estar prontos para agir e reagir rápido, como temos feito desde junho passado", destacou.

