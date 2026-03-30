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Euro Zona do euro: índice de sentimento econômico cai a 96,6 em março Apenas a confiança do consumidor diminuiu de -12,3 pontos em fevereiro para -16,3 pontos em março

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, recuou para 96,6 pontos em março, ante 98,2 pontos em fevereiro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 30, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado de março ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do índice a 96,8 pontos. O dado de fevereiro foi levemente revisado para baixo, de 98,3 pontos originalmente.

Apenas a confiança do consumidor diminuiu de -12,3 pontos em fevereiro para -16,3 pontos em março, confirmando a leitura preliminar, enquanto a do setor industrial subiu de -7,2 para -7 pontos no mesmo período e a de serviços recuou de 5 para 4,9 pontos.

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