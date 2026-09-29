Zona do euro: índice de sentimento econômico cai a 97,9 em setembro
Resultado do mês frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice para 98,8
O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu de 98,4 pontos em agosto para 97,9 pontos em setembro, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 29, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).
O resultado de setembro frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice para 98,8.
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A confiança do consumidor recuou de -15,5 pontos em agosto para -16,5 pontos em setembro, confirmando a leitura preliminar. Já a confiança do setor industrial subiu de -5,0 pontos para -3,8 pontos. A do setor de serviços, por sua vez, avançou de 5,6 pontos para 6,1 pontos no mesmo período.