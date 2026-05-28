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Mercado Financeiro Zona do euro: Índice de sentimento econômico sobe a 93,5 em maio Resultado do mês surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice para 92,5 pontos

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 93,5 pontos em maio, de 93,2 pontos em abril, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 28, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).

O resultado de maio surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda do índice para 92,5 pontos. O dado de abril foi revisado para cima, de 93,0 pontos.

A confiança do consumidor aumentou de -20,6 pontos em abril para -19,0 pontos em maio, confirmando a leitura preliminar. Já a confiança do setor industrial caiu de -7,7 para -8,0 pontos, enquanto a do setor de serviços avançou de 1,4 para 2,2 pontos no mesmo período.



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