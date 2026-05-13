Qua, 13 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

Zona do euro: PIB cresce 0,1% no 1º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão

Variações confirmaram as estimativas preliminares e vieram em linha com as previsões de analistas compiladas pela FactSet

Reportar Erro
Zona do euro: PIB cresce 0,1% no 1&ordm; trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisãoZona do euro: PIB cresce 0,1% no 1º trimestre ante os três meses anteriores, confirma revisão - Foto: Pixabay/Reprodução

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,1% no primeiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira, 13, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia (UE). Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,8% entre janeiro e março. As variações confirmaram as estimativas preliminares e vieram em linha com as previsões de analistas compiladas pela FactSet.

Leia também

• EUA: desagrado com economia pressiona Trump e republicanos antes de eleição, diz pesquisa CNN

• Empresários debatem inovação, economia e turismo no CNC Innovation Day

• Combustíveis recuam em abril após disparada de março, mas alta no ano ainda pressiona economia

Reportar Erro

Veja também

Newsletter