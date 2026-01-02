Zona do euro: PMI industrial cai a 48,8 em dezembro e fica abaixo da prévia

A- A+

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 49,6 em novembro para 48,8 em dezembro, atingindo o menor nível em nove meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 2, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank.



O resultado definitivo de dezembro ficou abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 49,2 em ambos os casos. A leitura inferior a 50 indica que a manufatura do bloco segue em contração.



Veja também