Mercado financeiro

Zona do euro: PMI industrial cai a 48,8 em dezembro e fica abaixo da prévia

Pesquisa final foi divulgada nesta sexta-feira (2,) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank

EurosEuros - Foto: Pexels

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro caiu de 49,6 em novembro para 48,8 em dezembro, atingindo o menor nível em nove meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira, 2, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank.

O resultado definitivo de dezembro ficou abaixo da leitura preliminar e da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 49,2 em ambos os casos. A leitura inferior a 50 indica que a manufatura do bloco segue em contração.
 

