Zona do euro: PPI cai 3% na comparação anual de fevereiro

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O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 3% na comparação anual de fevereiro, segundo dados publicados nesta quarta-feira, 8, pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE). Analistas compilados pela FactSet previam queda maior no período, de 3,2%. Em relação a janeiro, o PPI do bloco recuou 0,7% em fevereiro. Neste caso, o consenso da FactSet era de baixa menor, de 0,4%.

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