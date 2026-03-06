A- A+

EUROPA Zona do euro: revisado para baixo, PIB cresce 0,2% no 4º trimestre ante os 3 meses anteriores Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,2% entre outubro e dezembro

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,2% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira (6) pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia (UE).



Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 1,2% entre outubro e dezembro.



Ambas as variações foram revisadas para baixo. Leituras anteriores haviam apontado avanço trimestral de 0,3% e ganho anual de 1,3%. Analistas consultados pela FactSet previam manutenção das estimativas originais.



Ao longo de 2025, o PIB da zona do euro registrou alta de 1,4%, ganhando força ante o acréscimo de 0,9% do ano anterior, informou a Eurostat.

Veja também