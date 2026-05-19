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Mercado Financeiro Zona do euro: Superávit comercial ajustado cai a 3,5 bilhões de euros em março No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou superávit comercial de 7,8 bilhões de euros em março, bem abaixo do superávit de 34,1 bilhões de euros observado em igual mês de 2025

A zona do euro apresentou superávit comercial de 3,5 bilhões de euros em março, segundo dados com ajuste sazonal publicados nesta terça-feira, 19, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em fevereiro, o bloco havia registrado saldo positivo maior, de 6,5 bilhões de euros, conforme número revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 2,1% em março, enquanto as importações avançaram 3,5%, também com ajuste sazonal.

No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou superávit comercial de 7,8 bilhões de euros em março, bem abaixo do superávit de 34,1 bilhões de euros observado em igual mês de 2025.

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