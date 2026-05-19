Mercado Financeiro
Zona do euro: Superávit comercial ajustado cai a 3,5 bilhões de euros em março
No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou superávit comercial de 7,8 bilhões de euros em março, bem abaixo do superávit de 34,1 bilhões de euros observado em igual mês de 2025
Zona do euro: Superávit comercial ajustado cai a 3,5 bilhões de euros em março - Foto: Pixabay/Reprodução
A zona do euro apresentou superávit comercial de 3,5 bilhões de euros em março, segundo dados com ajuste sazonal publicados nesta terça-feira, 19, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em fevereiro, o bloco havia registrado saldo positivo maior, de 6,5 bilhões de euros, conforme número revisado.
Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 2,1% em março, enquanto as importações avançaram 3,5%, também com ajuste sazonal.
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No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou superávit comercial de 7,8 bilhões de euros em março, bem abaixo do superávit de 34,1 bilhões de euros observado em igual mês de 2025.