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Mercado Financeiro Zona do euro: superávit comercial ajustado sobe para 5 bilhões de euros em julho Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 1,2% em julho, enquanto as importações recuaram 0,4%, também com ajuste sazonal

A zona do euro apresentou superávit comercial de 5 bilhões de euros em julho, segundo dados com ajuste sazonal publicados nesta terça, 15, pela Eurostat, a agência de estatísticas da União Europeia. O resultado representa aumento significativo em relação ao superávit de 1 bilhão de euros registrado em junho, conforme dado revisado.

Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 1,2% em julho, enquanto as importações recuaram 0,4%, também com ajuste sazonal.

No dado sem ajuste sazonal, a zona do euro registrou superávit comercial de 14,2 bilhões de euros em julho, ante o saldo positivo de 10,7 bilhões de euros observado no mesmo mês de 2025

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