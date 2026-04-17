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Zona do euro: superávit comercial ajustado vai a 7 bilhões de euros em fevereiro
Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 0,9% em fevereiro
Zona do euro: superávit comercial ajustado cai a 7 bilhões de euros em fevereiro - Foto: Pixabay/Reprodução
A zona do euro apresentou superávit comercial de 7 bilhões de euros em fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 17, pela Eurostat, como é conhecida a agência de estatísticas da União Europeia. Em janeiro, o bloco havia registrado saldo positivo bem maior, de 12,8 bilhões de euros, conforme número revisado.
Na comparação mensal, as exportações do bloco subiram 0,9% em fevereiro, enquanto as importações avançaram 3,5%, também com ajuste sazonal.
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No resultado sem ajustes, a zona do euro registrou superávit comercial de 11,5 bilhões de euros em fevereiro, cerca de metade do superávit de 23,1 bilhões de euros observado em igual mês de 2025.