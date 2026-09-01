Mercado Financeiro
Zona do euro: Taxa de desemprego fica em 6,4% em julho; previsão 6,3%
Resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet
A taxa de desemprego na zona do euro ficou em 6,4% em julho, estável ante patamar de junho e acima do 6,3% de igual mês de 2025, segundo dados atualizados divulgados nesta terça-feira (1) pela agência de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat.
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O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, que era de 6,3%.