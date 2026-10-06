Ter, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça06/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mercado Financeiro

Zona do euro: vendas do varejo sobem 0,1% em agosto ante julho

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,8% em agosto

Reportar Erro
Zona do euro: vendas do varejo sobem 0,1% em agosto ante julhoZona do euro: vendas do varejo sobem 0,1% em agosto ante julho - Foto: Pexels/Reprodução

As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,1% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 6, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,6%

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,8% em agosto.

Leia também

• Dólar cai a R$ 5, e bolsa sobe quase 8% após primeiro turno

• Mediana das projeções para o IPCA de 2026 sobe de 4,99% para 5,01% no Focus do BC

• IPC-S acelera em cinco das sete capitais pesquisadas no encerramento de setembro

Em relação a julho, a Eurostat confirmou a queda mensal de 0,6% ante junho, mas revisou para baixo o ganho anual, de 0,6% para 0,4%.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter