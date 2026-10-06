Mercado Financeiro
Zona do euro: vendas do varejo sobem 0,1% em agosto ante julho
Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,8% em agosto
As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,1% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 6, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,6%
Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,8% em agosto.
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Em relação a julho, a Eurostat confirmou a queda mensal de 0,6% ante junho, mas revisou para baixo o ganho anual, de 0,6% para 0,4%.