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Mercado Financeiro Zona do euro: vendas do varejo sobem 0,1% em agosto ante julho Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,8% em agosto

As vendas no varejo da zona do euro subiram 0,1% em agosto ante julho, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 6, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado, porém, ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de alta de 0,6%

Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco aumentaram 0,8% em agosto.

Em relação a julho, a Eurostat confirmou a queda mensal de 0,6% ante junho, mas revisou para baixo o ganho anual, de 0,6% para 0,4%.

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