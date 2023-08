A- A+

luta Zuckerberg desiste de enfrentar Musk e busca duelo com lutador profissional no UFC, diz site Dono da Meta disse que era 'hora de partir para a próxima' e que iria competir com alguém que "levasse o esporte a sério"

Mark Zuckerberg está decidido a entrar num octógono e lutar no UFC — mas não com Elon Musk. O dono da Meta, controladora do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, agora busca um duelo com um lutador profissional, e o chefe do UFC, Dana White, tem sinalizado positivamente para o desafio, de acordo com informações do site TMZ. Zuckerberg ressaltou nas redes sociais o desejo de participar de uma batalha "de uma forma que destaque os atletas de elite", trabalhando com organizações profissionais como o UFC ou ONE.

Em uma postagem no Threads no domingo, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que era hora de "partir para outra" em relação ao duelo com Elon Musk, dono da montadora Tesla e da rede social X (antigo Twitter). Segundo ele, o concorrente não estaria levando a batalha "a sério".

"Acho que todos podemos concordar que Elon não está falando sério e é hora de partir para a próxima" escreveu o bilionário. "Ofereci um encontro de verdade. Dana White (presidente do UFC) se ofereceu para tornar isso uma competição legítima para caridade. Elon não confirma uma data, depois diz que precisa de cirurgia e agora pede para fazer uma rodada de treino no meu quintal".

Zuckerberg ameaça desistir de luta contra Musk (Foto:Reprodução/Threads)

Em resposta, Musk disse: "Zucker é um frango".

Na postagem, o dono do Instagram, Facebook e WhatsApp acrescentou que se o encontro fosse levado a sério por Musk, ele poderia contatá-lo. Caso contrário, seria "hora de seguir em frente" e de "competir com pessoas que levam o esporte a sério".

Depois do ultimato de Zuckerberg, Elon Musk divulgou um print com mensagens trocadas entre os dois. O registro indica que o dono da X ofereceu uma “luta treino” na próxima semana, na casa do empresário da Meta, que respondeu que ele gostaria de realizar "uma luta de MMA de verdade" e que ele avisasse quando pudesse competir.

"Não quero ficar aumentando algo que nunca vai acontecer, então você deve decidir que vai (lutar) e logo, ou devemos partir para a próxima", diz o dono da Threads. Musk responde: "Estarei em Palo Alto na segunda- feira. Vamos lutar no seu jardim. Não tenho treinado muito, exceto por uma breve luta com Lex Fridman hoje. Embora eu ache muito improvável, dada a nossa diferença de tamanho, talvez você seja um Bruce Lee moderno e de alguma forma vença".

Duelo de bilionários

Concorrentes nos negócios, os dois estão desde junho tratando da possibilidade de se encontrarem para uma luta física. A história começou depois de notícias de que a Meta iria lançar uma rede social para competir com o Twitter, agora chamado de X.

Em julho, a empresa de Zuckerberg apresentou oficialmente o Threads, plataforma que tem o mesmo formato da rede comprada por Musk no ano passado.

O empresário da Tesla, SpaceX e X, chegou a indicar que a transmissão do embate seria feita ao vivo e que já havia acordado com o governo italiano de que a luta seria feita no país, "em um local épico". Em vários momentos, no entanto, Musk pareceu pouco empenhado em fazer a luta aconteceu. Ele chegou a falar de uma contusão e propor uma "batalha de palavras".

