Zuckerberg diz que vai lançar uma série de data centers gigantescos para impulsionar esforços em IA

O CEO da Meta., Mark Zuckerberg, afirmou que a empresa está construindo diversos data centers gigantescos para impulsionar seus esforços em inteligência artificial, sendo que o primeiro deve entrar em operação no próximo ano.

“Estamos chamando o primeiro de Prometeu, e ele entrará em operação em 2026,” disse Zuckerberg em uma publicação na sua rede social Threads nesta segunda-feira. “Estamos construindo vários outros clusters titânicos também. Apenas um desses ocupa uma parte significativa da área de Manhattan.”

A lenda de Prometeu, narrada na mitologia grega, conta a história do titã que roubou o fogo dos deuses e o deu à Humanidade, em uma representação da busca por conhecimento.

Insatisfeito com a qualidade dos esforços anteriores da Meta em IA, Zuckerberg tem montado uma equipe de especialistas nas últimas semanas com o objetivo de alcançar a inteligência artificial geral — ou AGI, a ideia de que máquinas possam desempenhar tarefas tão bem quanto humanos em várias áreas.

Contratação de talentos da concorrência

A nova equipe da Meta Superintelligence Labs inclui pesquisadores recrutados da OpenAI, DeepMind do Google e de outras empresas líderes em IA. Recentemente, a Meta nomeou Alexandr Wang, cofundador da Scale AI, como diretor de IA, ao adquirir 49% de sua empresa, em um negócio avaliado em US$ 14,3 bilhões.

Zuckerberg descreveu os data centers em desenvolvimento como “clusters” de múltiplos gigawatts, o que os colocaria entre os maiores do mundo. Enquanto a maioria dos data centers atuais possui apenas centenas de megawatts de capacidade, várias empresas de tecnologia e IA, incluindo OpenAI e Oracle Corp., estão envolvidas em projetos para desenvolver estruturas com capacidade de vários gigawatts.

Em sua publicação, Zuckerberg citou a SemiAnalysis ao afirmar que a Meta está no caminho para ser a primeira a ter um “supercluster” com mais de um gigawatt de capacidade. As ações da Meta subiram 1,1%, para US$ 725,30, após a notícia.

Em abril, a Meta anunciou que poderia investir até US$ 72 bilhões, com foco em IA e infraestrutura de data centers. Na publicação desta segunda-feira, Zuckerberg afirmou que a empresa investirá “centenas de bilhões de dólares” em capacidade de data centers para construir superinteligência. “Temos capital vindo do nosso negócio para isso,” disse ele.

A Meta, que gera a maior parte de sua receita com publicidade no Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, continua apresentando crescimento anual nas vendas.

