Tecnologia Zuckerberg lamenta que Instagram tenha demorado a identificar menores de 13 anos Executivo da Meta depõe nesta quarta-feira (18) em julgamento histórico sobre vício em redes sociais

O diretor-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, disse lamentar que sua empresa tenha demorado a identificar usuários menores de 13 anos no Instagram. Zuckerberg presta depoimento nesta quarta-feira (18) em um julgamento histórico sobre vício em redes sociais, no tribunal superior de Los Angeles.

"Eu gostaria que tivéssemos feito isso antes", declarou Zuckerberg.

O dono do Facebook e Instagram foi convocado a depor em um processo contra as empresas Meta e Google, acusadas de projetar deliberadamente suas respectivas plataformas para tornar os usuários mais jovens dependentes.

O executivo deve enfrentar uma série de perguntas sobre como a Meta equilibra a proteção de jovens usuários em suas plataformas com o aumento da receita.

Zuckerberg, a quinta pessoa mais rica do mundo, é o segundo executivo a testemunhar no julgamento em Los Angeles, iniciado em 9 de fevereiro, que gira em torno de uma mulher de vinte anos que culpa o Instagram, da Meta, e o YouTube, do Google, por anos de problemas de saúde mental.

O depoimento de Zuckerberg deve revisitar decisões importantes que ele tomou sobre escolhas de design do Facebook e do Instagram, estratégias da empresa relacionadas a crianças e adolescentes, além de comunicações internas sobre o potencial caráter viciante das plataformas.

Prova de fogo

O julgamento, que deve durar até o fim de março, servirá como teste crucial para milhares de outros processos que miram não apenas Meta e Google, mas também TikTok e Snap. As duas últimas não participam do caso atual porque fecharam acordos confidenciais com os advogados da mulher, do Social Media Victims Law Center, com sede em Seattle, pouco antes do início do julgamento.

Embora as quatro gigantes das redes sociais neguem irregularidades e afirmem ter implementado salvaguardas robustas para usuários jovens, elas enfrentam bilhões de dólares em potenciais indenizações caso júris decidam contra elas nos primeiros julgamentos.

Mark Lanier, advogado da jovem autora do processo, disse aos jurados na abertura do julgamento que pretende “interrogar” Zuckerberg sobre as metas da empresa para atrair e reter usuários jovens e sobre como ele equilibra interesses comerciais com segurança.

Ele citou um memorando de 2015 no qual Zuckerberg delineou as metas da empresa para o ano seguinte e afirmou querer “reverter a tendência entre adolescentes” e “aumentar o tempo gasto em 12%”.

“Vocês vão ouvi-lo admitir, espero, que a tendência entre adolescentes estava em queda e que ele ordenou às suas equipes que a revertessem”, disse Lanier. “Não porque isso fosse bom para os adolescentes, mas porque era necessário para a receita.” Eles tinham uma estratégia específica”, continuou o advogado. “Chamavam de ‘estratégia para jovens’.”

'Estratégia para jovens'

Outros documentos tornados públicos anos depois por uma funcionária que se tornou denunciante mostraram que a Meta também enfrentava queda no uso entre adolescentes no Facebook, sua principal rede, o que levou funcionários a traçarem estratégias para “otimizar” as plataformas para o público jovem.

Nos últimos anos, atrair jovens adultos para o Facebook tornou-se prioridade, com ajustes nos algoritmos para exibir mais conteúdo de fora da rede de amigos e familiares do usuário — estratégia popularizada pelo TikTok.

Lucro versus segurança foi um tema central no depoimento de 11 de fevereiro de Adam Mosseri, chefe do Instagram, que foi bombardeado com perguntas de Lanier sobre a decisão da empresa de suspender a proibição de filtros de fotos que reproduzem efeitos de cirurgia estética.

E-mails internos mostraram que Mosseri e Zuckerberg apoiaram a retirada da proibição mesmo depois de funcionários questionarem se os chamados “filtros de beleza” fariam mais mal do que bem.

Lanier também questionou Mosseri sobre o quanto a empresa valorizava testar e estudar o impacto de determinado produto ou escolha de design nos usuários antes de lançá-lo ao público. O advogado destacou o lema original do Facebook, cunhado por Zuckerberg: “Move fast and break things” (“Aja rápido e quebre coisas”, na tradução livre), com a ideia de avançar rapidamente, ainda que isso implicasse cometer erros ou causar danos no caminho.

A Meta vem sendo criticada há anos por supostamente falhar em proteger jovens online. Documentos internos revelados em 2021 mostraram que funcionários sabiam que o Instagram poderia ter efeitos negativos sobre adolescentes, especialmente meninas.

Durante um julgamento antitruste da Comissão Federal de Comércio (FTC) - agência dos EUA responsável por proteger consumidores e garantir a concorrência no mercado -, em Washington no ano passado, outros documentos internos indicaram que sistemas automatizados do Instagram recomendavam que aliciadores de menores se conectassem com crianças no aplicativo.

Zuckerberg já precisou defender sua empresa publicamente antes. Em janeiro de 2024, durante uma audiência no Congresso sobre segurança de jovens nas redes sociais, ele se levantou e pediu desculpas às famílias de crianças que foram vítimas de exploração sexual em plataformas de mídia social.

Recentemente, a empresa tem adotado medidas para melhorar as configurações de privacidade para adolescentes. No fim de 2024, lançou as chamadas “contas para adolescentes”, que restringem automaticamente conteúdo e algumas interações no Instagram para menores de 18 anos.

Em outubro, também alterou as configurações padrão de conteúdo no Instagram para o que descreveu como nível “PG-13” para todos os usuários com menos de 18 anos e agora limita que adolescentes mais jovens façam transmissões ao vivo na plataforma.

