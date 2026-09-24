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Meta Zuckerberg sobe uma posição entre os mais ricos do mundo; veja a lista completa Fortuna do fundador da Meta chegou a US$ 256,8 bilhões após alta das ações da empresa

Mark Zuckerberg ultrapassou Sergey Brin e se tornou a quinta pessoa mais rica do mundo nesta quarta-feira (23), segundo atualização feita pela revista Forbes no seu ranking.

O fundador da Meta viu sua fortuna aumentar em mais de US$ 4 bilhões (R$ 20,8 bilhões) em apenas um dia, impulsionada pela valorização das ações da companhia. O movimento ocorre em meio ao entusiasmo dos investidores com o Muse, novo agente de inteligência artificial da empresa.

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O patrimônio de Zuckerberg chegou a US$ 256,8 bilhões (R$ 1,335 trilhão), enquanto a fortuna de Brin recuou para US$ 255,4 bilhões (R$ 1,328 trilhão).

O cofundador do Google foi afetado pela queda das ações da Alphabet, controladora da companhia, que recuaram 3,5% na quarta-feira, ainda de acordo com a revista. Nesta quinta-feira (24), a Forbes já estima que ele tenha ganhado mais US$ 10 bilhões.

Na outra ponta, as ações da Meta subiam 2,1% e eram negociadas acima de US$ 750 (R$ 3.900) por volta das 15h, no horário de Brasília.

A valorização dos papéis da Meta ocorre após uma sequência de altas iniciada no começo da semana. A cotação acumula valorização superior a 34% no último mês e teve um salto de aproximadamente 11% na segunda-feira.

O movimento vem sendo associado ao otimismo em torno do Muse, novo agente pessoal de inteligência artificial voltado ao consumidor. Segundo a Meta, a ferramenta pode realizar tarefas como enviar e-mails, fazer compras e organizar agendas.

Desde o lançamento, no início deste mês, o aplicativo já soma 2,8 milhões de downloads, segundo dados da empresa de análise Apptopia divulgados por diferentes veículos de comunicação.

Fortuna concentrada na Meta

A maior parte da fortuna de Zuckerberg está ligada à participação que ele mantém na Meta, empresa que criou como Facebook em 2004. A companhia abriu capital em 2012 e o empresário ainda possui aproximadamente 13% de participação.

Brin, por sua vez, continua entre os principais acionistas da Alphabet.

A valorização da Meta já havia provocado um salto expressivo no patrimônio de Zuckerberg no início desta semana. Na segunda-feira, a alta das ações fez sua fortuna aumentar cerca de US$ 25 bilhões (R$ 130 bilhões) em um único dia.

O que esperar da Meta

Zuckerberg participa nesta quarta-feira da conferência Meta Connect, que será transmitida pela companhia a partir das 20h, no horário de Brasília.

A expectativa é que a empresa apresente novos produtos relacionados à inteligência artificial. Entre as possíveis novidades está um novo modelo de óculos inteligentes sem câmera, desenvolvido em meio à crescente preocupação dos usuários com questões de privacidade.

Ranking dos mais ricos

Elon Musk (Tecnologia / Tesla, SpaceX) - US$ 926,4 bilhões

Jeff Bezos (Tecnologia / Amazon) - US$ 369,9 bilhões

Larry Page (Tecnologia / Google (Alphabet) - US$ 280,1 bilhões

Michael Dell (Tecnologia / Dell) - US$ 269 bilhões

Mark Zuckerberg (Tecnologia / Meta) - US$ 256,8 bilhões

Sergey Brin (Tecnologia / Google (Alphabet) - US$ 255,4 bilhões

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