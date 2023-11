Zuckerberg vetou proibição de filtros de cirurgias plásticas na Meta, diz acusação

A- A+

O líder da Meta (empresa dona de Facebook, Instagram e WhatsApp) vetou uma proposta feita por funcionários da Meta de banir filtros que estimulam efeitos similares aos de cirurgias plásticas nas redes da empresa, apesar de preocupações de que a tecnologia poderia afetar a saúde mental de meninas, aponta uma das acusações contra a empresa que estão em uma ação judicial subscrita por mais de 30 estados americanos.

As alegações sobre os filtros, o número de usuários com menos de 13 anos e a suposta negligência da empresa com a segurança de usuários de Facebook e Instagram foram detalhados em uma cópia da ação distribuída nesta segunda-feira pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta.

No fim de semana, documentos da Meta revelados pelo jornal The Wall Street Journal, mostraram que a empresa trabalhou para capitalizar com vulnerabilidades de adolescentes, que seriam mais propensos a dedicar mais tempo na rede social.

Segundo a ação, em 2020, Zuckerberg recebeu memorandos internos sobre os filtros que detalhavam consultas feitas pela empresa com especialistas independentes sobre o impacto em distúrbios como dismorfia corporal e problemas alimentares, particularmente para adolescentes do sexo feminino. O documento apontaria que esses riscos eram reais, incluindo a chance de provocar ansiedade nas usuárias.

No entanto, segundo o documento, em abril daquele ano, o CEO da Meta cancelou uma reunião para discutir o tema e depois vetou a proposta de banir os filtros para as imagens que simulavam efeitos de cirurgia plástica.

O caso dos filtros adicionam mais elementos à suposta falha de conduta sobre segurança de usuários, que é o principal objetivo da ação, afirmou Bonta.





A ação, inicialmente apresentada a uma Corte federal em Oakland no mês passado aumentou o escrutínio sobre as gigantes de tecnologia sobre como elas se relacionam com os usuários mais jovens. A Meta tem repetido seu compromisso com manter adolescentes seguros em sua rede e diz ter introduzido mais de 30 ferramentas para apoiar jovens e suas famílias nesse sentido. Mas não convence Bonta.

“A Meta sabe que o que está fazendo é ruim para as crianças. Ponto final”, afirmou o procurador, em um comunicado.

Em outra nota, a Meta afirmou que “enquanto filtros existem na maior parte das plataformas sociais e câmeras de smartphones, a Meta baniu aqueles que diretamente promovem cirurgia plástica, mudam a cor da pele ou simulam perda de peso extrema. Queremos que adolescentes tenham experiências on-line seguras e apropriadas para suas idades”.

