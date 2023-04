A- A+

Museus Aberto na década de 1980, Museu do Trem guarda a memória ferroviária de Pernambuco Objetos de maquinário antigo são preservados no museu

A memória ferroviária de Pernambuco está no acervo com mais de 500 peças históricas. Antigas locomotivas, relógios, cadeiras e outros objetos de maquinário antigo ficam neste espaço, aberto em 1988.

Essa foi a primeira estação ferroviária da Cidade, responsável por ligar o Centro aos subúrbios, Interior e até outros Estados. Motivo e tanto para, na década de 1970, abrigar o Museu do Trem - considerado o primeiro do Brasil e o segundo do gênero da América Latina.

DICA EXTRA

Dedique tempo para os recursos multimídia, como o vídeo de entrada sobre a indústria do ferro e do trem.

SERVIÇO

Endereço: Rua Floriano Peixoto, s/n, São José, Recife-PE

Horário: terça a sexta, das 11h às 17h. Sábados e domingos, das 10h às 14h

Fone: (81) 3184-3198

Instagram: @museudotremdorecife

Acessível para cadeirantes, surdos e mudos

Acesso gratuito

Veja também

Mercados No Centro do Recife, mercado de São José chama atenção pela estrutura em ferro