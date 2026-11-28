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AÇÚCAR 500 ANOS Açúcar percorre a história desde o Brasil colônia e segue como elemento essencial para os países Commodity celebra 500 anos e uma série de matérias especiais da Folha de Pernambuco conta sobre sua história

Por meio da cana-de-açúcar que se transforma em açúcar, etanol e bioeletricidade, com transformações de matéria-prima em produtos finais, o açúcar também se incorpora ao setor de alimentos e a hábitos cotidianos com ciclos iniciados em um distante Brasil colonial. Um produto que se tornou “commodity” e integra a história de Pernambuco e de todo o país, como cultura que permanece fundamental, inclusive, em seu papel de abastecer mercado interno e externo.

Não se faz à toa, portanto, a celebração dos 500 anos de um produto cuja atividade data do período entre os anos do período de 1517 e 1540 e segue até os dias atuais protagonista em produção e suprimentos de mercados .

Tendo o Brasil à frente como maior produtor do mundo - a Índia vem na sequência - o açúcar é um dos pontos de partida para reconhecimento da potência do país ‘lá fora’, com expertise de um mercado moderno e estruturado em inúmeros países, desde a produção até a distribuição , com origem em vários locais do mundo, tal qual, com envio a inúmero destinos, e com Pernambuco como agente ativo nesse contexto .

“São mais de 500 anos de participação nesse mercado e em um continente sempre novo que são as Américas,uma questão que a gente tem orgulho de registrar pelo fato de suprir continuamente outros mercados.



Inclusive, antes de tudo, abastecendo o próprio mercado interno do Brasil e de outros países”, pontua, em conversa com a Folha de Pernambuco, Renato Cunha, Presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE) e presidente-executivo da Associação de Produtores de Açúcar, Etanol e Bioenergia (NovaBio). Renato, aliás, é gestor no agronegócio desde o final dos anos de 1970.





Navegações

Desde as navegações, principalmente a partir do século XV, produtos como açúcar , seda, cravo, chá, café ,incenso, entre outros, ganharam espaço com os primeiros passos da globalização.



“Fato que fortaleceu o comércio internacional, sobretudo no século XIX com os navios já a vapor, ferrovias, telégrafo, como sinônimos de grande modernidade”, reforça o presidente.

Renato Cunha segue discorrendo acerca da internacionalização do açúcar, produto que sobressai como alimento, desde antes de Cristo. “Ganhou espaço na Ásia, inicialmente, depois na Índia, no mundo árabe, no Mediterrâneo, na Espanha , Sicília, e também na Ilha Madeira e no Brasil, com experiências também na África”, conta ele.

O presidente do Sindaçúcar reitera, ainda, que o papel do Brasil na trajetória do açúcar, integrando, sobretudo, a internacionalização desta commodity, se conecta à importância de Pernambuco, “engajado no pioneirismo junto com o São Paulo “e sempre participando das produções e exportações”, complementa.

Modernização

“É um mercado com regras modernas, sobretudo quanto às precificações em bolsas, na distribuição, logística, armazenagens em terminais para ensacados e a granel”, afirma Renato Cunha, sobre o setor no país.

De fato. Com competência seja para receber, seja para enviar, em diversidades de modais, incluindo os containers que atingem o varejo no mundo, o açúcar no Brasil é precificado em hedges de mercados futuros nas bolsas de Londres e Nova York.

Sindaçúcar

Com presença em mais de 60 municípios pernambucanos, como órgão que defende a cana-de-açúcar, o Sindaçúcar-PE - que completou neste mês de novembro 85 anos - também exerce forte protagonismo, culminando em um espaço prestigiado, notadamente pelos seus associados, parceiros, setores privado e público.

“Essa defesa do setor aliada a uma modernização das rotinas, do dia-a-dia, das ações, gestões, e também com foco na inovação, faz com que o sindicato seja sempre demandado através dessa equipe , em diversas atuações e protagonismos, historicamente, através também de suas diretorias e de seus ex-presidentes”, conclui Renato Cunha.





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