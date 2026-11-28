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1526-2026: Pernambuco celebra os 500 anos de fabricação de açúcar. São cinco séculos e muitas histórias em torno deste que é o primeiro produto manufaturado no Brasil, primeira atividade produtiva em solo brasileiro, sucedendo e juntando-se às atividades extrativistas, em especial, a exploração do pau-brasil.



A data está registrada na obra "História Geral do Brasil", primeiro livro de história do Brasil com base científica. O trabalho, publicado em 1854, foi estimulado pelo imperador dom Pedro II e assinado pelo pesquisador Francisco Adolfo de Varnhagen, com projeto nacional do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Reuniu estudos e documentos seculares, alguns deles da época do Descobrimento.



O livro mostra que, em 1526, foi embarcado no Porto de Itamaracá "açúcar de Pernambuco" e traz detalhes. Varnhagen informa que o registro está no “Livro das exportações da Casa da Índia”, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Portugal.

Projeto

Na época, explica o trabalho, a produção de açúcar fazia parte de um projeto maior de presença portuguesa na costa pernambucana, que incluiu a estruturação da Feitoria de Igarassu. O plano foi formalmente iniciado em 1515, por iniciativa do rei de Portugal, então Dom Manuel I. O Engenho foi um teste: verificou a viabilidade de se produzir açúcar no Brasil, sem haver continuidade imediata desse fabrico, mas mostrou que daria muito certo.

Tanto é que, em 1532, quando o então novo rei de Portugal, dom João III, resolveu colonizar o Brasil, escolheu a cana-de-açúcar como a base econômica, com a implantação de um engenho na Ilha de São Vicente, em São Paulo.



Sabe-se que vários bairros tradicionais do Recife, como Casa Forte, Torre e Dois Irmãos, são originados de povoados de engenhos. É difícil, porém, associar que esse primeiro tenha sido implantado na região onde está o bairro de Boa Viagem, com toda sua aura contemporânea. A produção era acessada pelo estuário do Pina, de acordo com estudos que chegaram à conclusão sobre essa localidade. São trabalhos com respaldo de nomes respeitados internacionalmente, como o historiador pernambucano Oliveira Lima e o geógrafo naval carioca Eugênio de Castro.



Capitanias

A colonização efetiva das capitanias do Brasil se configurou a partir de 1535. Duarte Coelho, donatário de Pernambuco, foi o primeiro a chegar e o único a estabelecer, de imediato, pacto de consanguinidade com uma nação nativa local, a Tabajara: num ambiente de leis de pureza de sangue, ele promoveu o casamento do seu cunhado, Jerônimo de Albuquerque, com a nativa Muirã Ubi, filha do cacique Uirã Ubi. Isso estabeleceu o laço de parentesco entre as duas partes, que passaram a lutar juntas contra nações locais rivais.



A associação fortaleceu a colonização duartina e permitiu-lhe doar a primeira sesmaria, a de Jaguaribe, em Abreu e Lima, em 1540. No mesmo ano, foi iniciado o cultivo de cana-de-açúcar na fazenda do donatário, o Engenho do Salvador, e na fazenda de Jerônimo de Albuquerque, o Engenho Nossa Senhora da Ajuda. Os dois beiravam a foz do Rio Beberibe, um de frente ao outro, protegendo as águas de excelente qualidade que abasteciam Olinda. Em 1546, exatos vinte anos depois do primeiro registro de exportação de açúcar de Pernambuco, Duarte Coelho registrava outra remessa e, desta vez, para nunca mais parar.

Igrejas, como as de Olinda, forneciam radiografia urbana do nível de desenvolvimento socioeconômico

Vetor econômico

A então Capitania de Duarte Coelho se tornou, no primeiro século de colonização, o epicentro do Ciclo do Açúcar, vetor econômico da colonização do Brasil em seu primeiro momento – até o Ciclo do Ouro, consolidado na década de 1750. O açúcar era um dos gêneros alimentícios mais caros do mundo. Calcula-se que o quilo chegasse ao valor de 200 reais, a preços de hoje. Imagine-se quanto valia o carregamento de um navio – considerando-se, porém, que eles eram bem menores do que os navios atuais: carregavam uma média de 250 toneladas. Por causa do alto valor de mercado, era comum navegarem em pequenas frotas, para se protegerem de ataques piratas.



No Brasil-Colônia, o Estado respondia pela administração e segurança e, a Igreja Católica, pelos serviços – via doações da sociedade. Colégios e hospitais, por exemplo, foram mantidos exclusivamente por congregações religiosas até a década de 1760. E eram os valores movimentados, principalmente pelo açúcar, que financiavam esses serviços. Foram construídos pelas doações de donos de engenhos, via congregações religiosas, das quais eles participavam, boa parte de estruturas como o Mosteiro de São Bento; o Convento de São Francisco de Olinda e a Igreja do Carmo do Recife, por exemplo.



Não à toa, dificilmente se vê, em alguma outra cidade brasileira, um número tão grande de igrejas quanto em Olinda, capital de Pernambuco até 1827, ou mesmo no Recife, capital a partir de então. Foram financiadas pela riqueza do açúcar e atestam, imponentes, toda essa história. A quantidade e a grandiosidade das igrejas fornecia uma radiografia urbana do nível de desenvolvimento socioeconômico de uma colônia.



Ação casada

A costa pernambucana se tornou o principal portão de entrada e saída das navegações transatlânticas desde 1501. Isso por conta de ventos e correntes marinhas que traziam as embarcações à vela para o Cabo de Santo Agostinho.



Indícios levam a crer que, quando o Brasil foi arrendado ao mercador Fernando de Noronha, em 1502, ele definiu uma base de exploração do pau-brasil no que se convencionou chamar de Baía de Pernambuco – unindo Itamaracá e Igarassu.



Depois de findado o contrato de arrendamento, que era de dez anos, a coroa lusitana escolheu essa área para abrigar a primeira estrutura do reino no Brasil. A função da Feitoria de Igarassu era proteger parte da costa pernambucana – que vinha sendo assediada por franceses – marcar presença no Brasil e armazenar cargas.

Memória

Em 1968, após uma ressaca expor vestígios de uma estrutura antiga na praia de Sítio dos Marcos, em Igarassu, uma equipe arqueológica, liderada pelo professor Marcos Albuquerque, da Universidade Federal de Pernambuco, localizou um sitio arqueológico sugestivo como local da Feitoria. Está em um condomínio fechado, no fim da Rua Tubarão, a um metro de profundidade. Não há nesse sítio arqueológico placa indicativa, apesar do imenso valor para a memória da sociedade brasileira.



Os indícios da Feitoria se juntam a achados documentais sobre ela e o engenho em Boa Viagem. Estudos em torno do sítio histórico da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Itamaracá sugerem que ela pode ser contemporânea ao funcionamento da Feitoria e do Engenho.

Elos

Achados relativamente recentes consolidam informações sobre o meio milênio de produção de açúcar em Pernambuco, o que lhe deu tantas históricas primazias, em diversas áreas como saúde e educação. Uma história que, como todas, teve acertos e erros, formando um legado de aprendizados.

Muito além da curiosidade e importância histórica, tudo isso tem valor para a vida cotidiana das pessoas. O cidadão precisa conhecer as histórias do passado para contá-las e ser tocado pelos benefícios da indústria do turismo histórico, um dos segmentos econômicos mais agregadores que existem. Para além da sobrevivência e contemplação, o passado é pertencimento e formador dos elos que ligam todos à cidadania.

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