Arte e beleza formam a imponência artística da Capela Dourada, no Centro do Recife

Um dos principais templos do Barroco no Brasil. Assim é a Capela Dourada, cheia de arte e demonstração de fé. Também chamada de Capela dos Noviços, o local pertence à Venerável Ordem Terceira de São Francisco do Recife. Foi inaugurada em setembro de 1697.







Sinônimo de grandeza, o templo nasceu durante o agitado fim artístico do século 18 de Luiz XV na França e de D. João V em Portugal, juntamente com o apogeu financeiro de Pernambuco. Além de ouro e azulejo na parte interna, destaque para as telas com painéis que representam as mais vibrantes expressões de arte religiosa de Pernambuco.





Vale observar as imagens trazidas de Portugal, exceto a de Nossa Senhora, Padroeira dos Noviços.



SERVIÇO

Endereço: Rua do Imperador, s/n, Bairro de Santo Antônio, Recife-PE

Horários: Segunda a sexta, das 08h às 12h e das 14h às 16h. Sábados, das 08h às 11h30

Fone: (81) 3224-0530

Instagram: @capeladourada

E-mail: [email protected]

Ingresso: R$ 3

Acessível para cadeirantes

