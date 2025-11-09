Dom, 09 de Novembro

BNDES e instituições vão criar uma certificadora de crédito de carbono, afirma Mercadante

O anúncio será feito na próxima terça-feira (11), em evento paralelo durante a realização da COP30

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Foto: André Telles/Divulgação

O BNDES está se juntando a um grande banco nacional e outras instituições na criação de uma certificadora de carbono. Conforme revelou com exclusividade ao Estadão/Broadcast o presidente da instituição pública, Aloizio Mercadante, o anúncio será feito na próxima terça-feira, 11, em evento paralelo durante a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-30).

Para Mercadante, a certificadora é de enorme importância pois "não se pode comparar um hectare de floresta da Amazônia com um hectare de pinus, como querem nesse mercado". Ele lembra que a biodiversidade na floresta tropical é muito maior e defende que o restauro com plantas nativas preserva uma biodiversidade fundamental para o futuro da humanidade.

"É importante tanto para pesquisa farmacológica, quanto para alimentação quanto para os serviços ambientais que a floresta presta para a sociedade", afirma. "A certificadora é uma disputa dura com os países do Norte", acrescenta.

Leia também

• COP30: "Sem os indígenas não há futuro para a humanidade", diz ministra Sonia Guajajara

• Presidente espanhol diz que liderança do Brasil na COP30 é inspiradora

• Rumo à COP30: da Emergência à Resiliência

