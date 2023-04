A- A+

CASA DA CULTURA Casa da Cultura é ponto turístico imperdível no coração do Recife Centro de compras já foi Casa de Detenção da capital pernambucana

Tombada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE), a Casa da Cultura abriga símbolos da arte popular. Por aqui, você encontra artesanato do litoral ao Sertão. Mas o comércio é só um dos atrativos do lugar, construído em 1850.

Casa da Cultura expressa arte e história (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)



Na época, a Nova Casa de Detenção do Recife foi inspirada no modelo de penitenciária na França, sendo inaugurada em 1855, no formato de cruz. Funcionou como penitenciária por mais de cem anos, mas ainda é possível notar as celas que abrigaram nomes como o romancista Graciliano Ramos.

NÃO DEIXE DE COMPRAR

Entre os artigos mais procurados estão xilogravuras, bonecas de pano, redes e produtos de cerâmica.



DICA EXTRA

No anfiteatro ocorre agenda com grupos musicais.



Espaço apresenta antigas celas (Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco)





SERVIÇO

Endereço: Cais da Detenção, s/n, Santo Antônio, Recife-PE

Horário: segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábados, das 9h às 18h. Domingos, das 9h às 14h

Fone: (81) 3184-3152

Instagram: @casadaculturadepernambuco

Acesso gratuito

Acessível para cadeirantes

