Ciclofaixa é para quem quer conhecer o Recife mais de perto

Nos domingos e feriados nacionais, o Recife amplia sua mobilidade pela ciclofaixa. O percurso, além de facilitar o deslocamento, é um passeio agradável que atende todas as idades. Desde 2013, a chamada Ciclofaixa de Turismo e Lazer possui rotas que se integram às ciclovias já existentes, totalizando 160km de percurso.





Uma chance e tanto para a ocupação dos espaços públicos, com a contemplação de vários atrativos turísticos, como parques, praças, mercados e a orla de Boa Viagem.



É possível levar sua própria bike ou alugar, temporariamente, nas várias estações espalhadas ao longo da ciclofaixa.



SERVIÇO

Endereço:Praça do Marco Zero, Bairro do Recife, Recife-PE (ponto principal)

Horários: Domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h

Acessível para cadeirantes

Acesso gratuito

