Clube das Pás é endereço centenário que merece a visita de quem adora dançar

Bem-vindo ao clube mais antigo de Pernambuco, fundado em 1888, dois meses antes da Abolição da Escravatura no Brasil. A história conta que um grupo de foliões, depois de abastecer um navio cargueiro de carvão, no período carnavalesco, botou as pás nas costas para comemorar no Clube dos Caiadores.

Em meio aos festejos do período, surgia o nome Bloco das Pás de Carvão. Hoje, a estrutura climatizada comporta 1.200 pessoas, com direito a palco, dancing e iluminação especial.



PROGRAMAÇÃO

O Clube tem agenda variada. Nas Sexta acontece as “Sextas Dançantes”, seguido pelo “Sábados dos Ritmos”, com a Orquestra das Pás, e o “Domingo Matinê”.

SERVIÇO

Endereço: Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande, Recife-PE

Horário: terça a sexta, das 10h às 16h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 17h

Fone: (81) 3223-2390

Instagram: @cclubedaspas1888

Ingresso: varia de acordo com a atração. Geralmente, entre R$ 40 (inteira) e R$20 (meia para todos até as 21h)

Compra na bilheteria

Acessível para cadeirantes

