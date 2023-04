A- A+

CENTROS CULTURAIS Conheça a Caixa Cultural, um prédio que preserva detalhes da antiga Bolsa de Valores Estrutura localizada no Bairro do Recife oferece arte, lazer e história

É no antigo prédio da Bolsa de Valores de Pernambuco e da Paraíba, considerado cartão-postal do Centro histórico, que a Caixa Cultural oferece arte, lazer e educação desde 2012. Dois pavimentos abrigam o acervo, com destaque para peças arqueológicas, que contam a história da Capital, bem como a desse edifício de 1912.







No térreo, o piso de vidro deixa à mostra as ruínas do Recife de séculos passados. São mais de 11 mil peças, incluindo materiais de construção, cravos de ferro, pedras e até ossos.



VALE OBSERVAR

O cofre que faz parte da primeira planta do prédio guardava documentos como ações e notas de dinheiro. Também um antigo elevador em madeira de lei brasileira.







DICA EXTRA

Grupos podem agendar visitas guiadas, gratuitamente. Boa parte das peças possuem audiodescrição.



SERVIÇO:

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife, Recife-PE

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h

Fone: (81) 3425-1915

Instagram: @caixaculturalrecife

Site: aqui

Acessível para cadeirantes, cegos e mudos

Acesso gratuito

