Conheça o Forte do Brum, equipamento que testemunhou importantes fatos históricos

Construído em 1629, por ordem do Governador Matias de Albuquerque, o Forte do Brum, que abriga hoje o Museu Militar, foi criado para estabelecer a segurança do Porto do Recife contra possíveis invasões. Por isso, sua arquitetura impressiona. Construído inicialmente por portugueses, mas depois ocupado por holandeses, o local foi nomeado de Forte Bruyne – em homenagem ao presidente do conselho administrativo da capitania recém conquistada.



Estrutura foi erguida inicialmente por portugueses (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



O nome foi aportuguesado posteriormente pelos nativos para “Brum”. É, então, administrado pelo Exército Brasileiro, que inaugurou o Museu em janeiro de 1987. Atualmente, o equipamento preserva e dissemina os fatos e feitos do exército, enaltecendo a participação do soldado nordestino.

O Museu também conta com uma biblioteca com ênfase na 2ª Guerra Mundial, História do Brasil, História Militar e Museologia.



Acervo conta com equipamentos do Exército (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



Endereço: Praça da Comunidade Luso-Brasileira, s/n, Cais do Apolo, Recife-PE

Horários: terça a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h30. Sábados, domingos e feriados, das 14h às 17h

Fone: (81) 3224-7559

Instagram: @fortedobrum

Acessível para cadeirantes

Ingresso: R$ 5. Crianças, idosos e militares com seus

acompanhantes têm acesso gratuito.

