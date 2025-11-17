A- A+

CONTAGEM A COP30 em números Um total de 189 países, além da UE, têm delegações na conferência

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática entra nesta semana em sua reta final para ser concluída na sexta-feira em Belém do Pará.

Seguem os números mais importantes deste encontro crucial para o clima global.

Quantos países?

Um total de 189 países, além da UE, têm delegações na conferência, informou o organismo da ONU para a mudança climática nesta segunda-feira à AFP.

Mas pela primeira vez na história da COP, os Estados Unidos não participam, por decisão do presidente Donald Trump, cético em relação à mudança climática.

O Afeganistão também não foi convidado, e o governo talibã manifestou sua decepção pela exclusão.

Tecnicamente, a COP30 é a 30ª reunião das 198 partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 1992, ou seja, 197 países e a União Europeia.

Também serve como encontro das 195 partes do Acordo de Paris de 2015, isto é, 194 países e a UE; esta reunião é o centro das negociações mais importantes.

Todas as decisões devem ser tomadas por consenso entre todos os países participantes, o que teoricamente permite que qualquer país bloqueie um acordo.

Quantos participantes?

Cerca de 44 mil pessoas foram credenciadas para participar presencialmente da COP30, segundo os organizadores.

Isso inclui delegações nacionais, seus convidados, empresas, observadores e meios de comunicação (o número exclui aproximadamente 6 mil credenciamentos virtuais).

Até sábado, 26.500 pessoas já estavam em Belém, segundo informou a ONU à AFP, incluindo mais de 2.100 jornalistas. Espera-se que esse número continue aumentando durante os últimos cinco dias da conferência.

Segundo os números finais de participação, o site Carbon Brief estima que a COP30 poderá ser a quarta maior já realizada, enquanto Dubai 2023 ocupa o primeiro lugar até agora.

Tempo adicional

As COPs são realizadas anualmente por volta de novembro e duram duas semanas.

A data prevista para encerramento costuma ser a noite de sexta-feira.

No entanto, nenhuma COP terminou no prazo desde 2003: elas frequentemente se estendem por mais uma noite, durante a qual as negociações ocorrem contra o relógio, sem dormir — ou até por duas noites, como ocorreu em 2022 no Egito (COP27).

Veja também