Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COP30

Ana Toni cita sugestões "sólidas" sobre transição energética justa em 2º dia de evento

Reportar Erro
Ana Toni, CEO da Cúpula das Nações Unidas para Mudanças ClimáticasAna Toni, CEO da Cúpula das Nações Unidas para Mudanças Climáticas - Foto: Rafa Neddermeyer/COP30 Brasil Amazônia/PR

A CEO da Cúpula das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, Ana Toni, disse nesta terça-feira que houve avanços e sugestões sólidas nas negociações diplomáticas sobre uma transição energética justa no 2º dia de COP30 em Belém (PA).

Em coletiva de imprensa diária, ela afirmou que a COP teve "algumas negociações sobre a transição justa, muito sólidas e concretas sugestões".

Leia também

• Plano brasileiro lançado na COP30 integra governança climática no país

• À margem da COP30, comunidade em Belém luta contra esquecimento da Amazônia urbana

• Quem é o governador da Califórnia que critica ausência dos EUA na COP30: "É de cair o queixo"



"Todos os tópicos são importantes nessa negociação, mas hoje, como eu disse, os dois tópicos que andaram um pouco mais foi o de gênero e o de transição justa. No tópico de gênero, foi pedido para os facilitadores trazerem um novo texto mais limpo. Já há muito corpo no tema de transição justa. O G77 acordou, teve uma posição conjunta no tema do mecanismo para uma transição", afirmou.

Ela atualizou o número de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) de 111 ontem para 112 hoje. Sobre as negociações, ela afirmou que houve também debates longos sobre a agenda da COP30 e que há chances de se acabar o evento com "algum consenso".

"A gente ainda não sabe exatamente qual o formato estão surgindo das negociações, mas certamente as negociações estão sendo intensas. Tenho certeza que a gente vai chegar em algum consenso até o fim do dia", completou.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter