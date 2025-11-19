COP30
Cada país deve poder sair das energias fósseis ao seu ritmo, diz Lula na COP30
A conferência está na reta final para acordos
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante fala na COP30 - Foto: Ricardo Stuckert / PR
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (19) na COP30 em Belém do Pará que cada país deve abandonar a dependência das energias fósseis em seu próprio ritmo.
Leia também
• Helder Barbalho entrega a Lula carta para reconhecimento dos Estados na agenda climática
• Eduardo Bolsonaro entra em lista de devedores da União após representação de Boulos
No momento em que a conferência climática entra em sua reta final para alcançar acordos sobre temas-chave como a transição energética, Lula defendeu que "cada país seja dono de determinar as coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades".