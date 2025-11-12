A- A+

SUSTENTABILIDADE COP30: Grupo BID lança "Amazônia para Todos" para democratizar financiamento sustentável O Amazônia para Todos é um conjunto de produtos desenvolvidos por instituições financeiras, destinados a investidores privados de grande porte

O Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (Grupo BID) lançou, nesta quarta-feira, 12, na COP30, a iniciativa "Amazônia para Todos". O objetivo é ampliar o acesso a investimentos na Amazônia e atrair recursos para o desenvolvimento sustentável da região por meio de instrumentos como Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e Exchange Traded Funds (ETFs).

O Amazônia para Todos é um conjunto de produtos desenvolvidos por instituições financeiras, destinados a investidores privados de grande porte e também para o público em geral. Os recursos serão direcionados a projetos que promovam meios de subsistência locais, fortaleçam a resiliência econômica e promovam a gestão sustentável das florestas.

O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) serão os primeiros a desenvolver produtos com a marca Amazônia para Todos. Estão em aprimoramento soluções como um Fundo de Índices (ETF Amazônia para Todos) e um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC Amazônia para Todos), que investirão os recursos captados em projetos sustentáveis na região Amazônica.

O BID Invest, o braço do Grupo BID voltado ao setor privado, poderá participar como investidor âncora desses fundos de investimentos. "Em parceria com o governo brasileiro, estamos impulsionando iniciativas que mobilizam o setor privado, promovem inclusão e ampliam o impacto positivo na floresta e nas comunidades locais", afirmou o presidente do Grupo BID, Ilan Goldfajn, durante o evento de lançamento.

Os investimentos começarão a partir de R$ 100 e podem ser feitos por qualquer pessoa por meio dos fundos. A concessão da marca será feita a produtos financeiros cujos ativos atendam a padrões elevados de sustentabilidade.

O lançamento do "Amazônia para Todos" fez parte de uma série de anunciados promovida pelo BID nesta quarta-feira. O banco, em parceria com o BNDES, divulgou cerca de R$ 8 bilhões em investimentos para iniciativas sustentáveis.

Do montante total, US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões) serão destinados ao Fundo Clima e US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) a financiamentos para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em biomas estratégicos brasileiros.

