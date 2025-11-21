Sáb, 22 de Novembro

VÍTIMAS

COP30: Seis pessoas continuam internadas após incêndio

Os nomes das vítimas não foram divulgados

Incêndio no pavilhão centralda COP 30, em Belém do ParáIncêndio no pavilhão centralda COP 30, em Belém do Pará - Foto: AFPTV / AFP

Das 27 pessoas que precisaram de algum atendimento médico após o incêndio que atingiu os pavilhões dos países na Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP30), em Belém, 21 já foram liberadas, segundo o Centro Integrado de Operações Conjuntas de Saúde que atua no evento.

A nota, divulgada nesta sexta-feira, 21, informa que seis pacientes estão recebendo assistência nos serviços de saúde de Belém. Os nomes deles não foram divulgados.

Segundo o Ministério da Saúde, os atendimentos estão relacionados à inalação de fumaça e crise de ansiedade após o ocorrido. "Não houve registro de pessoas feridas pelas chamas com queimaduras. As equipes de saúde municipal, estadual e federal seguem acompanhando e monitorando a assistência e o estado de saúde dos atendidos", afirma.

O centro de operações de saúde é coordenado pelo ministério em parceria com equipes do Estado e do município.

Como mostrou o Estadão, o incêndio teve correria e dificuldade dos participantes para recuperar seus pertences. O incêndio ocorreu por volta das 14h da quinta-feira, 20, e a zona azul, área das negociações climáticas, reabriu só 20h40.

A organização da conferência orientou a saída da área às pressas, e houve correria e empurra-empurra. Ainda não se sabe a origem do fogo, mas o Corpo de Bombeiros do Pará suspeita que tenha começado em um equipamento eletrônico, como um micro-ondas

A COP30 tem previsão de se encerrar nesta sexta-feira, 21, mas as discussões podem se prolongar durante o fim de semana.

