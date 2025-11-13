A- A+

doações COP30: União Europeia concretiza doação de 20 milhões ao Fundo Amazônia O montante representa cerca de R$ 124 milhões de reais

A União Europeia (UE) concretizará uma doação de € 20 milhões ao Fundo Amazônia durante ato na Blue Zone da COP30 na capital Paraense.

O evento será às 16h e contará com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da UE.

Também estarão presentes a chefe da Delegação da UE no Brasil, embaixadora Marian Schuegraf, e representantes do KfW, banco responsável pela operacionalização da doação. O montante representa cerca de R$ 124 milhões de reais.

