A- A+

NEGOCIAÇÕES Corrêa do Lago informa início da negociação de pacote com temas sensíveis O primeiro trata de como os países desenvolvidos podem financiar ações climáticas em países em desenvolvimento

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), André Corrêa do Lago, informou há pouco sobre o início da negociação de um pacote contemplando temas sensíveis das tratativas entre países. Hoje houve sessão inaugural da Conferência em nível ministerial, na segunda semana do grande evento.

São quatro os temas ainda não consensuais. O primeiro trata de como os países desenvolvidos podem financiar ações climáticas em países em desenvolvimento. O segundo busca metas mais ambiciosas para combater o aquecimento global.

O terceiro diz respeito às restrições unilaterais ao comércio por questões ambientais, como barreiras tarifárias. O quatro pede mais transparência em relatórios sobre emissões de gases poluentes.

Esse pacote também concentra outros temas, com adaptação e transição energética "justa" - classificação defendida por países como o Brasil ao tratar do aspecto social no combate aos efeitos das mudanças climáticas.

Está sendo realizada uma coletiva neste momento. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a Conferência está entrando em uma fase de "operação" com a chegada de ministros de Estado, com mandato para a negociação.

A primeira semana da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) terminou sem avanço significativo nos temas sensíveis da negociação, que "cairão no colo" dos ministros designados pelos respectivos governos para avançar as tratativas. A segunda semana é palco da fase política, após as discussões de nível técnico.



Veja também