Encerramento da Cúpula dos Líderes tem promessa de dinheiro alemão e investimento privado

O encerramento da Cúpula dos Líderes, evento que antecede a Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), nesta sexta-feira, 7, foi marcado por novas negociações em relação ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), uma das principais apostas do Brasil durante as reuniões em Belém.



O anfitrião Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a presença de dezenas de chefes de Estado para defender que o lucro do petróleo seja usado na transição energética e citou o etanol como exemplo.



Nos corredores dos pavilhões da chamada Zona Azul, os preços das bebidas e comidas continuam altos, mas tiveram redução após as críticas do primeiro dia.





Alemanha promete dinheiro para fundo de floresta

O governo da Alemanha anunciou nesta sexta-feira, dia 7, que vai investir um montante "considerável" no Fundo Florestas Tropicais Para Sempre, mas sem revelar o valor, o que frustra expectativas do governo Lula. Segundo interlocutores do governo, há indicativo para um valor acima de US$ 3 bilhões, tendo vista que "a barra está alta" após o anúncio da contribuição da Noruega, na quinta-feira, no mesmo valor.



Ao todo, o TFFF já chegou a US$ 5,5 bilhões na arrancada. Porém, a meta projetada era conseguir dos governos US$ 25 bilhões - sem um prazo.



Fundação de bilionário australiano é 1º ente privado a colocar dinheiro no fundo de floresta

A Fundação Minderoo, do bilionário filantropo e ativista ambiental australiano Andrew Forrest, anunciou o primeiro aporte privado no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). A fundação vai investir US$ 10 milhões, recursos que se somam aos US$ 5,5 bilhões prometidos, até agora, por Brasil, Noruega, França, Indonésia e Portugal.



A intenção de Forrest é que sua doação sirva para atrair o "apoio de outras fundações filantrópicas, escritórios familiares e investidores privados, mobilizando capital adicional para acelerar o objetivo do TFFF de tornar as florestas mais valiosas em pé do que destruídas", informou em nota da fundação.



Lula defende lucro de petróleo para transição energética

Depois de apoiar o início das pesquisas de exploração de petróleo na Margem Equatorial da Foz do Amazonas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu direcionar parte dos lucros do setor de petróleo para a transição energética. Mencionou, inclusive, a criação de um fundo para isso. Em discurso na abertura do 2º dia da Cúpula de Líderes, em Belém, Lula falou sobre a importância de ampliar as fontes renováveis e citou o etanol como exemplo.



O governo vem adotando o discurso de que o dinheiro do petróleo é chave para a transição energética - o que é criticado por organizações civis. No discurso, Lula fez uma ponderação de que esse processo precisa ser gradual.



Preço dos alimentos cai após repercussão negativa

Após a repercussão dos preços elevados de alimentos e bebidas, registrada na quinta-feira, 6, primeiro dia da Cúpula dos Líderes, um serviço de café diminuiu os valores dos produtos. O refrigerante, por exemplo, passou de R$ 25 para R$ 20, uma queda de 20%. O strogonoff e o frango xadrez, de R$ 60 para R$ 45 - recuo de 25%. lata de água de 350 ml passou de R$ 25 para R$ 20.



O copinho de 60 ml de café coado e os chás, no entanto, continuam custando R$ 18. Houve também a incorporação de doces locais, como as trufas de cupuaçu e de castanha do Brasil - cada uma custa R$ 15.

