COP30

Macron 'bastante positivo' sobre possibilidade de aceitar acordo Mercosul-UE

O presidente francês participa da COP30 em Belém do Pará

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o Presidente da França, Emmanuel Macron para uma reuniãoPresidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o Presidente da França, Emmanuel Macron para uma reunião - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou-se "bastante positivo" nesta quinta-feira (6) sobre a possibilidade de aceitar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, bastante criticado na França, embora tenha afirmado que permanece "vigilante".

"Estou bastante positivo, mas continuo vigilante porque também defendo os interesses da França", declarou Macron aos jornalistas, à margem da cúpula de chefes de Estado que antecede a COP30 em Belém do Pará.

