COP30
Mercadante: Brasil precisa criar o BIC [Brasil, Indonésia e Congo] por florestas tropicais
Presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, fez a declaração em cerimônia da COP30
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
O presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, disse há pouco, durante a cerimônia de lançamento da certificadora de crédito de carbono brasileira Ecora, que o Brasil precisa criar o BIC - um bloco com Brasil, Indonésia e Congo - voltado à proteção das florestas tropicais.
Leia também
• Plano brasileiro lançado na COP30 integra governança climática no país
• À margem da COP30, comunidade em Belém luta contra esquecimento da Amazônia urbana
• Apenas 1 em cada 10 alunos sabe o que é COP30, diz pesquisa da Frente de Educação
Mercadante reforçou a importância do Brasil se voltar para o Sul Global e do trabalho da diplomacia e de coordenação entre países com necessidades e interesses similares.
O presidente do BNDES contou que a Indonésia não tinha se inscrito para participar da COP e que a visita do presidente Lula ao País mudou isso. "A Indonésia veio e colocou US$ 1 bilhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF)", afirmou