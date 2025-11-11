A- A+

COP30 Mercadante: Brasil precisa criar o BIC [Brasil, Indonésia e Congo] por florestas tropicais Presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, fez a declaração em cerimônia da COP30

O presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, disse há pouco, durante a cerimônia de lançamento da certificadora de crédito de carbono brasileira Ecora, que o Brasil precisa criar o BIC - um bloco com Brasil, Indonésia e Congo - voltado à proteção das florestas tropicais.





Mercadante reforçou a importância do Brasil se voltar para o Sul Global e do trabalho da diplomacia e de coordenação entre países com necessidades e interesses similares.



O presidente do BNDES contou que a Indonésia não tinha se inscrito para participar da COP e que a visita do presidente Lula ao País mudou isso. "A Indonésia veio e colocou US$ 1 bilhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF)", afirmou

Veja também