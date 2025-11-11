Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COP30

Mercadante: Brasil precisa criar o BIC [Brasil, Indonésia e Congo] por florestas tropicais

Presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, fez a declaração em cerimônia da COP30

Reportar Erro
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante. - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O presidente do BNDES, Aloisio Mercadante, disse há pouco, durante a cerimônia de lançamento da certificadora de crédito de carbono brasileira Ecora, que o Brasil precisa criar o BIC - um bloco com Brasil, Indonésia e Congo - voltado à proteção das florestas tropicais.

Leia também

• Plano brasileiro lançado na COP30 integra governança climática no país

• À margem da COP30, comunidade em Belém luta contra esquecimento da Amazônia urbana

• Apenas 1 em cada 10 alunos sabe o que é COP30, diz pesquisa da Frente de Educação



Mercadante reforçou a importância do Brasil se voltar para o Sul Global e do trabalho da diplomacia e de coordenação entre países com necessidades e interesses similares.

O presidente do BNDES contou que a Indonésia não tinha se inscrito para participar da COP e que a visita do presidente Lula ao País mudou isso. "A Indonésia veio e colocou US$ 1 bilhão no Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF)", afirmou

Reportar Erro

Veja também

Newsletter