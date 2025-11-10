Meta de net zero do Acordo de Paris precisa ser antecipada, afirma Carlos Nobre

A- A+

Os países reunidos a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) precisam antecipar a meta do Acordo de Paris de net zero (saldo zero entre emissões e captações de gases de efeito estufa).

"Tem que mudar a meta do Acordo de Paris", afirmou Carlos Nobre, professor da cátedra clima e sustentabilidade e copresidente do Painel Científico para a Amazônia, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"Estamos muito perto de chegar ao 1,5º grau Celsius de aquecimento global. Se mantivermos a direção de zerar as emissões líquidas só em 2050, vamos passar de 2º graus Celsius", afirmou, acrescentando que alguns estudos mostram o risco de a temperatura média global do planeta aumentar em 2,5º graus Celsius.

Além do derretimento de geleiras, extinção de 18% a 25% da biodiversidade dos oceanos, um aquecimento mais alto vai aumentar o já "risco gigantesco de epidemias, como já vimos na Amazônia em 2024", segundo Nobre.

"Se continuarmos a perturbar a natureza desse jeito, vamos ver mais epidemias e pandemias. No ano passado, a região da Amazônia já viu epidemias da febre mayaro e da febre oropouche", afirmou Nobre, único cientista brasileiro a participar da coalizão de universidades e organizações científicas chamada Planetary Science. A coalizão tem um estande na zona azul da COP30 com uma programação de painéis nas duas semanas.

O cientista afirmou também que ele participou de um estudo que mostra que o Brasil tem total condição de zerar as emissões líquidas dez anos antes da meta, em 2040.

O estudo foi lançado na Academia Brasileira de Ciências na última quarta-feira e vai ser apresentado no estande da Planetary Science na COP30.

"O Brasil tem um plano geral para reduzir desmatamento, tem condições de fazer a transição energética para não usar mais combustível fóssil depois de 2040 e também de migrar para uma agropecuária com menos emissões, que chamamos de regenerativa", afirmou Nobre.

O cientista também destacou a oportunidade que o Brasil em restauração florestal. Ele citou que há iniciativas públicas e privadas nessa área e apontou a importância das empresas nessa frente.

"O setor privado tem que acelerar os projetos de restauração florestal", afirmou Nobre. Ele pontuou que há dois problemas nesse setor. Um deles é o desafio gigante de produzir ou coletar as 20 bilhões de mudas e sementes para restaurar 240 000 quilômetros quadrados.

O outro problema é financiamento. Nesse ponto, Nobre elogiou a iniciativa do Fundo Florestas Para Sempre (TFFF), mecanismo financeiro proposto na COP28 em Dubai e lançado oficialmente na cúpula de líderes em Belém, na semana passada.

O fundo, que já conta com mais de US$ 5,5 bilhões, irá remunerar os países em desenvolvimento que comprovarem a conservação das suas florestas tropicais úmidas. "O TFFF é ideia muito boa e a primeira vez que vai se pagar por serviço ecossistêmico na história", afirmou Nobre.

O cientista defendeu o aumento do financiamento da adaptação, um tema que perpassa o conceito da justiça climática.

"O tema da justiça climática é de total urgência. Temos mais de 2 bilhões de pessoas muito vulneráveis a todos esses eventos extremos que já estão acontecendo. Elas não estão preparadas para esses eventos extremos. Então, é preciso megainvestimento em adaptação, é preciso retirar essas pessoas das áreas de risco. No Brasil, são milhões de pessoas", disse Nobre.

Esperança

Nobre demonstrou grande preocupação com o fato de o número de países que apresentaram as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs, na sigla em inglês) ainda estar baixo. No domingo, o número estava em 109.

Ele lembrou que, nas últimas quatro COPs, mais de 190 países submeteram as metas nacionais. "É uma preocupação se o número de países que apresentaram NDC não chegar a 190", disse.

"Temos de ter uma esperança enorme que a COP30 seja tão importante quanto a COP que fechou o Acordo de Paris. Os países aqui presentes precisam entender a gravidade da situação, acelerar as ações e parar com os combustíveis fósseis o mais rapidamente possível", comentou Nobre.

Ele destacou que os preços da energia renovável caíram e, em alguns casos, chegam a ser mais baratos que os fósseis. "A transição energética é totalmente factível", disse.

