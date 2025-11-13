A- A+

FINANCIAMENTO CLIMÁTICO Na COP30, Ana Toni defende meios inovadores de financiamento climáticos A CEO falou sobre o tema durante o lançamento da Iniciativa de Dívida com Múltiplas Garantias para a Resiliência

A CEO da Cúpula das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, Ana Toni, defendeu o desenvolvimento de meios inovadores de financiamentos climáticos, principalmente para iniciativas de adaptação.

"Essa é a COP da implementação, mas isso não é possível sem financiamento", afirmou. "Precisamos pensar em instrumentos criativos para ajudar os países em desenvolvimento", disse, ressaltando que o foco deve ser na adaptação, pois já existem mais opções disponíveis para projetos de mitigação.

Ana Toni falou sobre o tema durante o lançamento da Iniciativa de Dívida com Múltiplas Garantias para a Resiliência. O projeto foi concebido como forma de expandir o uso de swaps de dívida como ferramenta para desbloquear novos financiamentos para a resiliência e adaptação às mudanças climáticas.

A iniciativa tem o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco do Desenvolvimento do Caribe e do Banco de Desenvolvimento da América Latina. "Está claro que os bancos multilaterais de desenvolvimento são um componente central das soluções para o financiamento climático", afirmou Ana Toni.

O instrumento é voltado para países em desenvolvimento com pouco espaço fiscal, mas com endividamento controlado, segundo o conselheiro especial do BID, Avinash Persaud. "Acreditamos que a iniciativa pode ter um impacto muito relevante, porque os países poderão investir sem precisar elevar a dívida", disse.

