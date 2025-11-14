A- A+

Meio Ambiente Presidente da COP30 reconhece as 'preocupações legítimas' dos manifestantes indígenas Os manifestantes do povo munduruku, que bloquearam a entrada por algumas horas, têm reivindicações relacionadas à demarcação das terras indígenas

O presidente da COP30 reconheceu as "preocupações muito fortes e legítimas" dos manifestantes indígenas que bloquearam a entrada principal da conferência climática da ONU em Belém do Pará nesta sexta-feira (14).

"Foi um diálogo muito positivo", disse André Corrêa do Lago a jornalistas após uma reunião com os manifestantes. "Vamos procurar levar adiante todas as preocupações que eles têm", acrescentou.

Os manifestantes do povo munduruku, que bloquearam a entrada por algumas horas, têm reivindicações relacionadas à demarcação das terras indígenas. Eles também protestam contra um projeto ferroviário na Amazônia para a produção de grãos.

Veja também