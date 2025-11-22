A- A+

CONFERÊNCIA CLIMÁTICA Projeto de acordo da COP30 não menciona explicitamente os combustíveis fósseis O texto ainda deve ser aprovado por consenso durante uma sessão de encerramento neste sábado (22)

O projeto final de acordo entre quase 200 países da conferência climática da ONU em Belém não contém uma menção explícita aos combustíveis fósseis, contrariamente à demanda de cerca de 80 países.

O texto, que ainda deve ser aprovado por consenso durante uma sessão de encerramento neste sábado (22), pede a triplicação do financiamento para a adaptação climática dos países em desenvolvimento durante a próxima década.

Prevê, ainda, a abertura de um "diálogo" sobre o comércio mundial, uma novidade nas negociações climáticas. A China e outros países exportadores tinham feito desta menção uma prioridade na COP30.

Veja também