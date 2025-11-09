A- A+

COP30 COP30 transforma Belém em palco musical, com shows de Ney Matogrosso, Fafá de Belém e Lenine Programação musical em vários pontos da cidade segue com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), a partir de amanhã

Palco das discussões climáticas pelos próximos 12 dias, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) também será palco de muitas atrações musicais em Belém (PA). Nesta segunda-feira (10), primeiro dia da COP30, terá início a programação do Espaço Freezone Cultural Action, na Praça da Bandeira, iniciando com apresentações de nomes de sucesso local como Pinduca, Félix Robatto, a banda Warilou e Lia Sophia convida Grupo Suraras.

O espaço terá uma programação até o dia 21, com nomes como Chyco Salles, Wanderley Andrade e Ximbinha. Nesta segunda e terça serão realizadas apresentações da ópera "I-Juca Pirama", que encerra o XXIV Festival de Ópera do Theatro da Paz. O local também receberá uma variada programação musical, com Ney Matogrosso, no dia 13 (em prol do Instituto SOS Pantanal), Fafá de Belém (14), OSTP com Léo Gandelman (16), Toquinho (dia 16, em prol da SOS Amazônia) e encerramento com Lenine (dia 21, em prol do Instituto SOS Pantanal).

Anitta, Chris Martin, Seu Jorge e mais artistas no Global Citizen Festival: Amazônia

Antes mesmo da abertura da conferência, atrações musicais de peso estiveram na capital paraense na programação do Global Citizen, festival de música abriu simbolicamente a COP30. Nomes como Gilberto Gil, Chris Martin, líder do Coldplay, Seu Jorge, Gaby Amarantos, Anitta e Charlie Puth se apresentaram, alcançando o objetivo reunir o montante de US$ 1 bilhão para investimento na defesa da Amazônia.

