HISTÓRICOS Edifício Chanteclair: conheça a história de prédio emblemático, localizado no Bairro do Recife Estrutura abrigou vários usos ao longo dos anos

Um prédio tombado chama atenção no Bairro do Recife. O imponente Chanteclair, às margens do rio Capibaribe é um convite à contemplação. Isso porque sua fachada ostenta detalhes históricos do século 20. O edifício de estilo Eclético é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN e se caracteriza pelo agrupamento de seis imóveis em um único volume.





Mas o Chanteclair não possui apenas valor arquitetônico, nas memórias dos recifenses está o seu uso como residência para trabalhadores do porto, salão para festas, bar, restaurante, pensão e até prostíbulo.

DICA EXTRA

O equipamento não possui agenda para visitação interna. Eventos pontuais, como a CasaCor permitem acesso de acordo com a mostra particular

SERVIÇO

Endereço: Av. Marquês de Olinda, 286, Bairro do Recife, Recife-PE

Acesso gratuito

